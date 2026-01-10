Beyazay Derneği'nden Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

Beyazay Derneği'nden Kırşehir'de anlamlı ziyaret

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluşma

KIRŞEHİR (İHA) – Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve dernek üyesi özel bireyler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırşehir'deki gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyarette, gazetecilerin toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde oynadığı öneme vurgu yapıldı. Adnan Göçmen, buluşmanın samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, gazetecilik mesleğinin toplumsal farkındalığın artırılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Program sırasında basın mensuplarıyla sıcak sohbetler gerçekleşti ve ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

