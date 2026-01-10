Beyazay Derneği'nden Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve özel bireyler, Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:01
Beyazay Derneği'nden Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

Beyazay Derneği'nden Kırşehir'de anlamlı ziyaret

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluşma

KIRŞEHİR (İHA)Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve dernek üyesi özel bireyler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırşehir'deki gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyarette, gazetecilerin toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde oynadığı öneme vurgu yapıldı. Adnan Göçmen, buluşmanın samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, gazetecilik mesleğinin toplumsal farkındalığın artırılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Program sırasında basın mensuplarıyla sıcak sohbetler gerçekleşti ve ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

KIRŞEHİR BEYAZAY DERNEĞİ BAŞKANI ADNAN GÖÇMEN, ÖZEL BİREYLERLE BİRLİKTE 10 OCAK ÇALIŞAN...

KIRŞEHİR BEYAZAY DERNEĞİ BAŞKANI ADNAN GÖÇMEN, ÖZEL BİREYLERLE BİRLİKTE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZETECİLERİ ZİYARET EDEREK GÜNLERİNİ KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları