Beyşehir'de Su Ürünleri Denetimi: Balık Boyları Tek Tek Ölçüldü

Beyşehir’de su ürünleri denetimleri artırıldı; perakende satış noktaları, tekneler ve tesislerde balık boyları ölçülerek yasal sınırlara uyum denetlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:44
Denetimler yaygınlaştırıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, ilçe genelinde deniz ve iç sularda avlanan ve satışa sunulan balıklara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Çalışmalarda ilçe merkezindeki perakende balık satış noktaları, balık işleme tesisleri, Beyşehir Gölü kıyısındaki balıkçı tekneleri ve balık alım kantarları denetime tabi tutuldu. Ekipler, tezgahlarda bulunan balıkların boy ölçümlerini yaparak yasal sınırlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ruhsat kontrolleri ve bilgilendirme

Denetimler kapsamında limanlardan avlanmaya çıkacak balıkçı teknelerinin ruhsat ve belgeleri incelenirken, balıkçılara yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer tarafından avcılara; sazanda 40 santim, sudak ve kadife sazanda 26 santim, tatlı su kefalinde ise 20 santimin altında av yasağı bulunduğu hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin sağlanması ve göllerdeki balık popülasyonunun korunmasının ancak kurallara uyulmasıyla mümkün olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan ise yasal boy ölçülerinin altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.

