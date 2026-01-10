BİGACEM’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı — Bitlis

BİGACEM’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı

BİGACEM tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında, Vali Ahmet Karakaya ile basın mensupları bir araya geldi. Etkinlik, basının toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti.

Vali Karakaya'dan Teşekkür

Vali Ahmet Karakaya, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve basının üstlendiği hayati role vurgu yaptı.

Başkan Hakan Okay'ın Mesajı

BİGACEM Başkanı Hakan Okay günün anlam ve önemine değinerek, katılan protokol üyelerine teşekkür etti. Konuşmasında şunları söyledi:

"Yerel basın, bulunduğu kentin sesi, hafızası ve vicdanıdır. Bitlis’te görev yapan basın mensuplarımız da uzun yıllardır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Basın ile kamu kurumları arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğinin, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, idarecilerimizin ise İdareciler Günü’nü kutluyor, katılımlarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün aynı zamanda İdareciler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle BİGACEM Başkanı Hakan Okay tarafından Vali Karakaya ve protokol üyelerine, "Yılın Basın Fotoğrafları" Yarışması’nda Yılın Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı seçilen eserin yer aldığı fotoğraf tablosu takdim edildi.

Program, gazetecilere teşekkür belgelerinin verilmesi, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa Bitlis’in Tatvan ilçesinde; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirel, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Av. Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile il genelinde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı.

