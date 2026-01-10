BİGACEM’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı — Bitlis

Bitlis’te BİGACEM'in 10 Ocak programında Vali Ahmet Karakaya ile basın buluştu; teşekkür belgeleri ve "Yılın Basın Fotoğrafları" takdim edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:35
BİGACEM’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı — Bitlis

BİGACEM’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı

BİGACEM tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında, Vali Ahmet Karakaya ile basın mensupları bir araya geldi. Etkinlik, basının toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti.

Vali Karakaya'dan Teşekkür

Vali Ahmet Karakaya, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve basının üstlendiği hayati role vurgu yaptı.

Başkan Hakan Okay'ın Mesajı

BİGACEM Başkanı Hakan Okay günün anlam ve önemine değinerek, katılan protokol üyelerine teşekkür etti. Konuşmasında şunları söyledi:

"Yerel basın, bulunduğu kentin sesi, hafızası ve vicdanıdır. Bitlis’te görev yapan basın mensuplarımız da uzun yıllardır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Basın ile kamu kurumları arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğinin, toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, idarecilerimizin ise İdareciler Günü’nü kutluyor, katılımlarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün aynı zamanda İdareciler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle BİGACEM Başkanı Hakan Okay tarafından Vali Karakaya ve protokol üyelerine, "Yılın Basın Fotoğrafları" Yarışması’nda Yılın Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı seçilen eserin yer aldığı fotoğraf tablosu takdim edildi.

Program, gazetecilere teşekkür belgelerinin verilmesi, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa Bitlis’in Tatvan ilçesinde; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirel, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Av. Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile il genelinde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı.

BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) TARAFINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) TARAFINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ.

BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) TARAFINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları