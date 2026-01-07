Siirt Şirvan'da 90 Yaşındaki Hasta Yol Açma Sonrası Sırtta Taşındı

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açtı, hasta sağlık ekiplerine teslim edildi

Siirt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve merkeze bağlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Meydana gelen tipi ve çığlar nedeniyle daha önce açılan bazı yolların yeniden kapanması üzerine ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması için aralıksız çalışıyor.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadılı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker, tansiyon, kalp ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine ulaştırılamadı.

Karla kaplı köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından açıldı. Hasta, ekipler tarafından sırtta taşınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Halil Bilge Şeker, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

