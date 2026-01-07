Siirt Şirvan'da 90 Yaşındaki Hasta Yol Açma Sonrası Sırtta Taşındı

Elmadılı köyünde 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker, yol açma çalışmasının ardından sırtta taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:07
Siirt Şirvan'da 90 Yaşındaki Hasta Yol Açma Sonrası Sırtta Taşındı

Siirt Şirvan'da 90 Yaşındaki Hasta Yol Açma Sonrası Sırtta Taşındı

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açtı, hasta sağlık ekiplerine teslim edildi

Siirt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve merkeze bağlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Meydana gelen tipi ve çığlar nedeniyle daha önce açılan bazı yolların yeniden kapanması üzerine ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması için aralıksız çalışıyor.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadılı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker, tansiyon, kalp ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine ulaştırılamadı.

Karla kaplı köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından açıldı. Hasta, ekipler tarafından sırtta taşınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Halil Bilge Şeker, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE 90 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN SIRTTA...

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE 90 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN SIRTTA TAŞINARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ. ÇALIŞMALAR SONUCU TÜM KÖY YOLLARI İSE ULAŞIMA AÇILDI.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE 90 YAŞINDAKİ HASTA, EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN SIRTTA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
2
Bodrum'da Kurt Sürüsü Görüntülendi — Turgutreis'te Uyarı
3
Sivas’ta Sızır Şelalesi Buz Tuttu: Eksi 21 Derecede 3 Metrelik Sarkıtlar
4
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
5
BAİB Başkanı Rahatsızlandı: 2025 İhracatı 2 milyar 743 milyon dolarla Rekor
6
Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban: 2026'da Daha Çok İyilik Sözü
7
Muğla'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı — 08.01.2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları