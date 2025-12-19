DOLAR
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Görev Değişimi: Op. Dr. Gürkan Bozkurt’a Plaket

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Gürkan Bozkurt için veda töreni düzenlendi; Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan plaket takdim etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:15
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Görev Değişimi: Op. Dr. Gürkan Bozkurt’a Plaket

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi nedeniyle düzenlenen törenle Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten yetkili için veda programı yapıldı.

Plaket töreni ve teşekkür konuşması

Tören kapsamında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan tarafından Op. Dr. Gürkan Bozkurt'a plaket takdim edildi.

Törende konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, Op. Dr. Gürkan Bozkurt’un görev süresi boyunca hastaneye sunduğu katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti ve bundan sonraki mesleki çalışmalarında başarılar diledi.

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ DOLAYISIYLA PLAKET TAKDİM TÖRENİ...

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ DOLAYISIYLA PLAKET TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ. SAĞDAKİ BAŞHEKİM SOLDAKİ OP. DR. GÜRKAN BOZKURT'A

