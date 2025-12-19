Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Görev Değişimi: Op. Dr. Gürkan Bozkurt’a Plaket

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev değişimi nedeniyle düzenlenen törenle Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten yetkili için veda programı yapıldı.

Plaket töreni ve teşekkür konuşması

Tören kapsamında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan tarafından Op. Dr. Gürkan Bozkurt'a plaket takdim edildi.

Törende konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, Op. Dr. Gürkan Bozkurt’un görev süresi boyunca hastaneye sunduğu katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti ve bundan sonraki mesleki çalışmalarında başarılar diledi.

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ DOLAYISIYLA PLAKET TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ. SAĞDAKİ BAŞHEKİM SOLDAKİ OP. DR. GÜRKAN BOZKURT'A