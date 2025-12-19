DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor

Afyonkarahisar'da hafta sonu yağış bekleniyor; sıcaklıkların eksi derecelerin üzerine çıkacağı ve gündüz 10 derece civarı olacağı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:49
Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor

Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor

Meteorolojik Değerlendirme

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar'da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların eksi derecelerin üzerine çıkacağı belirtildi.

Yapılan son tahminlere göre kentte geceleri sıfırın altına düşen sıcaklıkların bugünden itibaren eksi derecelerin üstüne çıkması bekleniyor.

21 Aralık Pazar günü ise kentte yağış bekleniyor. Hafta sonu gündüz sıcaklıklarının ise 10 derece civarında olması öngörülüyor.

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, AFYONKARAHİSAR’DA HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİRKEN, SICAKLIKLARIN...

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, AFYONKARAHİSAR’DA HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİRKEN, SICAKLIKLARIN İSE EKSİ DERECELERİN ÜZERİNE ÇIKACAĞI BELİRTİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı
2
MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı
3
Aysel Şener Global Teacher Prize'te İlk 50'ye Kaldı — Ödülü Kanser ve Kız Çocuklarına Ayıracak
4
İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi: Hava Kirliliği Endişesi
5
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
6
Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu
7
Osmaniye'de depremi atlatan noter katibi: Ata tohumu, salep ve safran üretimi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül