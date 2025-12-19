Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor

Meteorolojik Değerlendirme

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar'da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların eksi derecelerin üzerine çıkacağı belirtildi.

Yapılan son tahminlere göre kentte geceleri sıfırın altına düşen sıcaklıkların bugünden itibaren eksi derecelerin üstüne çıkması bekleniyor.

21 Aralık Pazar günü ise kentte yağış bekleniyor. Hafta sonu gündüz sıcaklıklarının ise 10 derece civarında olması öngörülüyor.

