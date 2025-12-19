Tunceli Hozat'ta güvenlik güçlerine moral programı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik kuvvetlerine yönelik moral ve motivasyon programı düzenlendi. Etkinlik, görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren güvenlik personeli ile ailelerini bir araya getirdi.

Programın amacı ve organizasyon

Program, Hozat Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için görev yapan personele destek vermeyi amaçlayan etkinlik, farklı mevsim şartlarında ve kendi memleketlerinden uzakta görev yapan ekiplerin moralini yükseltmeyi hedefledi.

Etkinlikte neler oldu?

Güvenlik kuvvetleri aileleriyle birlikte programa katıldı. Sanatçı Alperen Kekilli ve ekibi tarafından seslendirilen eserler katılımcıların yoğun ilgisini çekti; program boyunca müzik dinletisi yapıldı ve samimi bir atmosfer oluştu.

Duygusal an: Bayrak hediyesi

Etkinlik sırasında, Hozatlı kadınların el emeğiyle hazırlanan Türk bayrağı, şehit yakını Melek Kızılavuz tarafından sanatçı Alperen Kekilli'ye hediye edildi. Bu an, programın duygusal ve birlik mesajını güçlendirdi.

Program, görev yapan personele ve ailelerine moral sağlamanın yanı sıra, toplum ile güvenlik güçleri arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE, İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE YÖNELİK, HOZAT KAYMAKAMLIĞI’NIN GİRİŞİMİYLE MORAL VE MOTİVASYON PROGRAMI DÜZENLENDİ.