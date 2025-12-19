DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.956,35 0,03%
BITCOIN
3.765.869,43 -3,73%

Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Hozat Kaymakamlığı öncülüğünde güvenlik güçlerine moral programı düzenlendi; Alperen Kekilli sahne aldı, Melek Kızılavuz bayrak hediye etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:50
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı

Tunceli Hozat'ta güvenlik güçlerine moral programı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik kuvvetlerine yönelik moral ve motivasyon programı düzenlendi. Etkinlik, görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren güvenlik personeli ile ailelerini bir araya getirdi.

Programın amacı ve organizasyon

Program, Hozat Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için görev yapan personele destek vermeyi amaçlayan etkinlik, farklı mevsim şartlarında ve kendi memleketlerinden uzakta görev yapan ekiplerin moralini yükseltmeyi hedefledi.

Etkinlikte neler oldu?

Güvenlik kuvvetleri aileleriyle birlikte programa katıldı. Sanatçı Alperen Kekilli ve ekibi tarafından seslendirilen eserler katılımcıların yoğun ilgisini çekti; program boyunca müzik dinletisi yapıldı ve samimi bir atmosfer oluştu.

Duygusal an: Bayrak hediyesi

Etkinlik sırasında, Hozatlı kadınların el emeğiyle hazırlanan Türk bayrağı, şehit yakını Melek Kızılavuz tarafından sanatçı Alperen Kekilli'ye hediye edildi. Bu an, programın duygusal ve birlik mesajını güçlendirdi.

Program, görev yapan personele ve ailelerine moral sağlamanın yanı sıra, toplum ile güvenlik güçleri arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE, İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE...

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE, İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE YÖNELİK, HOZAT KAYMAKAMLIĞI’NIN GİRİŞİMİYLE MORAL VE MOTİVASYON PROGRAMI DÜZENLENDİ.

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE, İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi
2
Erzurum Gençlik ve Spor'da Özel Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
3
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı
4
Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri: Valilik Koordinasyonunda Huzur ve Güvenlik Önlemleri
5
Batman'da 'Elektronik Kafes' ile Yaban Domuzu Mücadelesi
6
Ankara'da Emekli Vatandaşlar ve Ucuz Oteller: Vali Yardımcısı Gültekin'den Açıklama
7
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül