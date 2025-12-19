Karabük Belediyesi'nden İzinsiz İlan ve Kaldırım İşgali Denetimi

Karabük Belediyesi, şehir düzenini korumak ve kamusal alanların güvenli kullanımını sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, özellikle izinsiz ilanlara, afişlere ve kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde tespit edilen uygulamalar ve işlemler

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde izinsiz ilan, afiş ve reklam uygulamaları ile kaldırım işgalleri kontrol edildi. Şehir estetiğini bozan ve yaya hareketliliğini olumsuz etkileyen uygulamalar tespit edilerek ilgili kişi ve işletmelere mevzuat kapsamında uyarılarda bulunuldu ve işlem yapıldı.

Başkan Çetinkaya'nın açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, denetimlerin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının ceza yazmak olmadığını belirterek, "Amacımız düzenli, estetik ve yaşanabilir bir Karabük inşa etmektir. Kaldırımlar yayalarındır. Kamusal alanlar, herkesin eşit şekilde faydalanması gereken ortak yaşam alanlarıdır. Şehir düzenini bozan, yaya önceliğini ihlal eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

Devam eden çalışmalar ve vatandaşlara çağrı

Çetinkaya, denetimlerin yaya güvenliğini ve şehir estetiğini önceleyen bir anlayışla sürdüğünü belirterek, "Ortak yaşam kültürünü güçlendirmek, kent estetiğini korumak ve hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için sahadayız. Zabıta ekiplerimizle birlikte bu konuda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, kamusal alanların korunması konusunda vatandaşların da duyarlılık göstermesini beklediklerini belirterek, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

