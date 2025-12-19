Tokat'ta belediye operatöründen minik Mustafa'ya hafriyat jesti

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Mustafa Uçar, Soğukpınar Mahallesi'nde yürütülen parke taşı tamiratı sırasında yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi.

Oyuncak kamyona gerçek hafriyat

Çalışmaları izleyen 5 yaşındaki Mustafa Tanrıeverdi, oyuncak iş makinesi ve kamyonunu alıp kazıcı yükleyicinin yanına geldi. Bir süre sonra operatör Uçar'dan oyuncak kamyonuna hafriyat dökmesini istedi. İsteği geri çevirmeyen Uçar, durumu amirlerine bildirerek izin aldı ve kazıcı yükleyiciyle minik Mustafa'nın oyuncak kamyonuna hafriyat döktü.

O anlar, çocuğun ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayı anlatan Mustafa Uçar, "Parke tamiratı yaparken annesi ve çocuğu çalışmalarımızı izliyordu. Çocuk, 'Benim de kepçem ve kamyonum var' diyerek bir süre sonra geri döndü. Oyuncak kamyon ve kepçeyi getirip yanımda oynamaya başladılar. O esnada bana, 'Benim kamyonuma da hafriyat koyar mısın?' diye sordu. Müdürümden izin alarak çocuğu mutlu ettik. Aile de mutlu oldu, çocuk da sevindi, biz de çok mutlu olduk" dedi.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ MUSTAFA UÇAR