Eskişehir’de 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları' Semineri

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen seminerde modern tarım yöntemleri, sürdürülebilir üretim, yeni teknolojiler ve istihdam konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:49
Eskişehir’de 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları' Semineri

Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) düzenlenen Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları Semineri tarımda verimliliği artıran yöntemler ve geleceğe yönelik üretim modellerini masaya yatırdı.

Seminerde ele alınan başlıklar

Etkinlikte, tarımda verimliliği artıran modern yöntemler, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tarım teknolojileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Alanında uzman konuşmacılar tarafından tarımda kadın ve genç istihdamı, hibrit tohum teknolojileri, gübre kullanımı ve iyi tarım uygulamaları hakkında güncel bilgiler ve uygulama örnekleri paylaşıldı.

Katılım ve sonuç

Seminer, sektör paydaşlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. Katılımcılar paylaşılan uygulama örnekleri ve yeni teknolojik yaklaşımlar üzerinden bilgi alışverişinde bulunarak, sürdürülebilir tarım ve modern üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik adımların önemini vurguladı.

Sonuç olarak, etkinlik hem üreticiler hem de sektör temsilcileri için güncel uygulamalar ve gelecek odaklı çözümler sunan bir platform işlevi gördü.

