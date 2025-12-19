DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.953,88 0,08%
BITCOIN
3.776.020,59 -4,01%

Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı

Söke Belediyesi 2025'te Atık Market ve toplama sistemiyle toplam 74 bin 867 kilogram geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:53
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı

Söke Belediyesi 2025 Geri Kazanım Raporu

Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 2025 yılı verileri, çevre bilincindeki yükselişi ve atılan adımların gücünü gösterdi. Atık Market ve şantiye-sokak toplama sistemiyle toplam 74 bin 867 kilogram geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Atık Market'te vatandaşın katkısı

Atık Market üzerinden 2025 yılı boyunca toplanan atık miktarı 37 bin 381 olarak kaydedildi. Kağıt-kartondan plastiğe, camdan metale, bitkisel atık yağdan pile kadar yapılan teslimatlar, vatandaşlara çevresel katkı sağlamanın yanı sıra kazanç da sundu. Atık Market’te biriken toplam puan miktarı 63 bin 462 olurken, bu puanlar karşılığında Bin 365 adet teşvik ürünü vatandaşlara ulaştırıldı. Sistem, geri dönüşümü günlük hayatın bir parçası haline getirdi.

Ayrıntılı atık dağılımı

Söke Belediyesi Atık Market ve Atık Toplama Merkezlerinde toplanan atıklar:

26 bin 288 kg kağıt karton

33 bin 848 kg cam

bin 792 kg metal

8 bin 73 kg plastik

3 bin 356 litre bitkisel atık yağ

881 kg atık pil

629 kg karışık ambalaj

Başkan Arıkan'ın değerlendirmesi

Sıfır atığın Söke’de bir proje değil, yaşayan ve karşılık bulan bir sistem haline geldiğini söyleyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Geri dönüşümle hem doğal kaynaklar korunuyor hem de vatandaşlar teşvik ediliyor. 2025 yılı rakamlarıyla Söke, çevre dostu belediyecilikte örnek gösterilecek bir tablo ortaya koyduğumuza inanıyorum. Sıfır atık bilincinin her geçen yıl daha da güçlendiğini gözlemlemek bizi mutlu ediyor" dedi.

BAŞKAN ARIKAN "SIFIR ATIK BİR YAŞAM BİÇİMİ OLDU" DEDİ

BAŞKAN ARIKAN "SIFIR ATIK BİR YAŞAM BİÇİMİ OLDU" DEDİ

75 TONU BULAN GERİ KAZANIM

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Belediyesi'nden İzinsiz İlan ve Kaldırım İşgali Denetimi
2
Tokat'ta belediye operatöründen minik Mustafa'ya hafriyat jesti
3
Kars'ın Yerli Penguenleri: Sakarmekeler Donla Mücadele Ediyor
4
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı
5
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı
6
Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor
7
Eskişehir’de 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları' Semineri

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül