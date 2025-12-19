Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı

Söke Belediyesi 2025 Geri Kazanım Raporu

Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 2025 yılı verileri, çevre bilincindeki yükselişi ve atılan adımların gücünü gösterdi. Atık Market ve şantiye-sokak toplama sistemiyle toplam 74 bin 867 kilogram geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Atık Market'te vatandaşın katkısı

Atık Market üzerinden 2025 yılı boyunca toplanan atık miktarı 37 bin 381 olarak kaydedildi. Kağıt-kartondan plastiğe, camdan metale, bitkisel atık yağdan pile kadar yapılan teslimatlar, vatandaşlara çevresel katkı sağlamanın yanı sıra kazanç da sundu. Atık Market’te biriken toplam puan miktarı 63 bin 462 olurken, bu puanlar karşılığında Bin 365 adet teşvik ürünü vatandaşlara ulaştırıldı. Sistem, geri dönüşümü günlük hayatın bir parçası haline getirdi.

Ayrıntılı atık dağılımı

Söke Belediyesi Atık Market ve Atık Toplama Merkezlerinde toplanan atıklar:

26 bin 288 kg kağıt karton

33 bin 848 kg cam

bin 792 kg metal

8 bin 73 kg plastik

3 bin 356 litre bitkisel atık yağ

881 kg atık pil

629 kg karışık ambalaj

Başkan Arıkan'ın değerlendirmesi

Sıfır atığın Söke’de bir proje değil, yaşayan ve karşılık bulan bir sistem haline geldiğini söyleyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Geri dönüşümle hem doğal kaynaklar korunuyor hem de vatandaşlar teşvik ediliyor. 2025 yılı rakamlarıyla Söke, çevre dostu belediyecilikte örnek gösterilecek bir tablo ortaya koyduğumuza inanıyorum. Sıfır atık bilincinin her geçen yıl daha da güçlendiğini gözlemlemek bizi mutlu ediyor" dedi.

BAŞKAN ARIKAN "SIFIR ATIK BİR YAŞAM BİÇİMİ OLDU" DEDİ