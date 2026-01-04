DOLAR
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nde Personelle Buluştu

Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nde Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:52
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nde Personelle Buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personelle buluştu

Toplantı ve değerlendirmeler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği Lokali’nde düzenlenen programda personelle bir araya geldi.

Programda, Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli personelle görüşüldü; yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Güvenlik vurgusu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

