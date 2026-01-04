Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nde Personelle Buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personelle buluştu
Toplantı ve değerlendirmeler
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği Lokali’nde düzenlenen programda personelle bir araya geldi.
Programda, Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli personelle görüşüldü; yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Güvenlik vurgusu
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
