Bilecik’te Açık Öğretim Sınavları Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik’te açık öğretim sınavları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına ilişkin uygulama esasları ele alındı.

Katılımcılar ve toplantının hedefi

Toplantıya, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Saadettin Güzel katıldı. Görüşmelerde sınavların düzeni, uygulanacak esaslar ve koordinasyon süreci öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Sınav detayları ve merkezleri

Toplantıda, sınavların her oturumunun 100 dakika süreceği vurgulandı. Sınavların Merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde bulunan toplam 6 sınav merkezinde gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca, toplam bin 134 öğrencinin sınavlara katılacağı kaydedildi.

Güvenlik ve düzen tedbirleri

Sınavların sağlıklı ve sorunsuz yürütülmesi için alınacak tedbirler toplantıda değerlendirildi; sınav güvenliği, yerleşim planlaması ve koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün mesajı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.

