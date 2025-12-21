DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Bilecik’te Açık Öğretim Sınavları Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik’te, 2025-2026 AÖK I. Dönem yazılı sınavlarının uygulama esasları ve tedbirleri, Saadettin Güzel’in katılımıyla ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:43
Bilecik’te Açık Öğretim Sınavları Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik’te açık öğretim sınavları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına ilişkin uygulama esasları ele alındı.

Katılımcılar ve toplantının hedefi

Toplantıya, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Saadettin Güzel katıldı. Görüşmelerde sınavların düzeni, uygulanacak esaslar ve koordinasyon süreci öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Sınav detayları ve merkezleri

Toplantıda, sınavların her oturumunun 100 dakika süreceği vurgulandı. Sınavların Merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde bulunan toplam 6 sınav merkezinde gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca, toplam bin 134 öğrencinin sınavlara katılacağı kaydedildi.

Güvenlik ve düzen tedbirleri

Sınavların sağlıklı ve sorunsuz yürütülmesi için alınacak tedbirler toplantıda değerlendirildi; sınav güvenliği, yerleşim planlaması ve koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün mesajı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
4
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı
7
Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025