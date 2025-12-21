DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü, merkez ve ilçelerden katılan personelle projeler, eğitimler ve gençlik etkinliklerini içeren yılın izcilik yol haritasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:47
Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi

Bilecik'te düzenlenen toplantıda, Diyanet İzcilik Kulübü faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçelerde görev yapan ilgili personelin katılımıyla yılın son yol haritası belirlendi.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda kulübe yeni katılan personele izcilik faaliyetleri tanıtıldı; yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeler, eğitim çalışmaları ve gençlik odaklı etkinlikler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda izcilik faaliyetlerine yönelik ortak bir yol haritası oluşturuldu.

Toplantıya katılanlar: Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Şube Müdürü Mustafa Keskin, Diyanet İzcilik Kulübü Başkanı Ömer Kurt ile il genelinde görev yapan izci gönüllüleri yer aldı.

Katılımcılar, izcilik faaliyetlerinin gençlerin manevi, sosyal ve fiziksel gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti ve bu çalışmalarla daha fazla gence ulaşma hedefi vurgulandı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "İzcilik faaliyetleri, gençlerimizin sorumluluk bilinci kazanmasında, ekip ruhunu öğrenmesinde ve değerler eğitimiyle yetişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda yıl boyunca planladığımız çalışmalarla daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz".

BİLECİK’TE DİYANET İZCİLİK KULÜBÜ YILIN YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

BİLECİK’TE DİYANET İZCİLİK KULÜBÜ YILIN YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

BİLECİK’TE DİYANET İZCİLİK KULÜBÜ YILIN YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
4
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı
7
Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025