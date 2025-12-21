Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi

Bilecik'te düzenlenen toplantıda, Diyanet İzcilik Kulübü faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçelerde görev yapan ilgili personelin katılımıyla yılın son yol haritası belirlendi.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda kulübe yeni katılan personele izcilik faaliyetleri tanıtıldı; yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeler, eğitim çalışmaları ve gençlik odaklı etkinlikler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda izcilik faaliyetlerine yönelik ortak bir yol haritası oluşturuldu.

Toplantıya katılanlar: Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Şube Müdürü Mustafa Keskin, Diyanet İzcilik Kulübü Başkanı Ömer Kurt ile il genelinde görev yapan izci gönüllüleri yer aldı.

Katılımcılar, izcilik faaliyetlerinin gençlerin manevi, sosyal ve fiziksel gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti ve bu çalışmalarla daha fazla gence ulaşma hedefi vurgulandı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "İzcilik faaliyetleri, gençlerimizin sorumluluk bilinci kazanmasında, ekip ruhunu öğrenmesinde ve değerler eğitimiyle yetişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda yıl boyunca planladığımız çalışmalarla daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz".

