Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi

Bilecik’te huzurevi hizmetleri yerinde incelendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan yerinde inceleme yaptı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek tarafından karşılanan İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyet, kentte sunulan yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında huzurevinde sunulan hizmetler, fiziki şartlar ve yürütülen sosyal faaliyetler ele alındı. Heyet, hizmetlerin standartlara uygunluğunu yerinde gözden geçirdi.

Büyüklerin huzur, güven ve saygı ortamı içinde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Nejat İlhan ise, "Büyüklerimizin huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşlı hizmetlerinin güçlendirilmesi her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

