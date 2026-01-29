Bilecik'te Jandarma Vakfı'na Anlamlı Bağış

Bozüyük ilçesinde Kıbrıs Gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, kendisine ait taşınmazı Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bağışın amacı ve etkisi

Yapılan bağışın, jandarma teşkilatının şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerine katkı sağlayacağı bildirildi.

Komutanın açıklaması

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, bağış dolayısıyla Mahmure Çelik'e teşekkür ederek, Jandarma Asayiş Vakfı'nın jandarma mensuplarının ailelerine destek olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Albay Vanlı'nın sözleri şöyle: "Yapılan her bağışın mukaddes vatanımız için şehit olan Jandarma mensuplarımızın kıymetli ailelerine ulaşmakta olduğunu hatırlatarak değerli bağışçımıza şükranlarımızı sunarız. Sizin için varız, sizinle varız"

BİLECİK’TE JANDARMA VAKFINA ANLAMLI BAĞIŞ