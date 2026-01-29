Bilecik'te Jandarma Vakfı'na Anlamlı Bağış

Bozüyük'te Kıbrıs Gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, taşınmazını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı; bağışın şehit aileleri ve gazilere destek sağlayacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:29
Bilecik'te Jandarma Vakfı'na Anlamlı Bağış

Bilecik'te Jandarma Vakfı'na Anlamlı Bağış

Bozüyük ilçesinde Kıbrıs Gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, kendisine ait taşınmazı Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bağışın amacı ve etkisi

Yapılan bağışın, jandarma teşkilatının şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerine katkı sağlayacağı bildirildi.

Komutanın açıklaması

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, bağış dolayısıyla Mahmure Çelik'e teşekkür ederek, Jandarma Asayiş Vakfı'nın jandarma mensuplarının ailelerine destek olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Albay Vanlı'nın sözleri şöyle: "Yapılan her bağışın mukaddes vatanımız için şehit olan Jandarma mensuplarımızın kıymetli ailelerine ulaşmakta olduğunu hatırlatarak değerli bağışçımıza şükranlarımızı sunarız. Sizin için varız, sizinle varız"

BİLECİK’TE JANDARMA VAKFINA ANLAMLI BAĞIŞ

BİLECİK’TE JANDARMA VAKFINA ANLAMLI BAĞIŞ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
2
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
3
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
4
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları