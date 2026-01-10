Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi

İl Müdüründen destek ve tebrik

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocukların tekvando branşında gösterdikleri başarı sonrası düzenlenen kuşak bağlama törenine sürpriz katıldı.

Törende İl Müdürü İlhan, kuşak atlayan miniklerle yakından ilgilenerek sevincine ortak oldu ve başarılarından dolayı onları tebrik etti. Etkinlikte, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine sağladığı katkılar üzerinde duruldu.

Nejat İlhan tören sırasında, "Azim ve disiplinleriyle örnek olan çocuklarımızın mutluluğu dünyalara bedel. Sporla büyüyen, kendine güvenen bireyler yetiştirmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

