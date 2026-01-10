Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi

Nejat İlhan, koruma altındaki tekvando öğrencilerinin kuşak bağlama törenine sürpriz katılarak başarılarını kutladı ve spora desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:19
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi

Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi

İl Müdüründen destek ve tebrik

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocukların tekvando branşında gösterdikleri başarı sonrası düzenlenen kuşak bağlama törenine sürpriz katıldı.

Törende İl Müdürü İlhan, kuşak atlayan miniklerle yakından ilgilenerek sevincine ortak oldu ve başarılarından dolayı onları tebrik etti. Etkinlikte, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine sağladığı katkılar üzerinde duruldu.

Nejat İlhan tören sırasında, "Azim ve disiplinleriyle örnek olan çocuklarımızın mutluluğu dünyalara bedel. Sporla büyüyen, kendine güvenen bireyler yetiştirmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK’TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA KUŞAK BAĞLAMA SÜRPRİZİ

BİLECİK’TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA KUŞAK BAĞLAMA SÜRPRİZİ

BİLECİK’TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA KUŞAK BAĞLAMA SÜRPRİZİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları