Bilecik’te Yatılı Kuruluşlarda Denetim: Aile ve Sosyal Hizmetler İncelemesi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yatılı kuruluşlarda fiziki koşullar ve hizmetleri yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:39
Bilecik’te yatılı kuruluşlarda kapsamlı denetim

Denetim ekibi ve ziyaretler

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman ile birlikte kent genelindeki yatılı kuruluşları ziyaret ederek bir dizi inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Ziyaretler sırasında kuruluşların fiziki koşulları, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Denetim ekibine, ziyaret edilen kurumlarda Kuruluş Müdürü Songül Kılıç Bilici eşlik ederek kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hizmet kalitesi ve sürdürülen çalışmalar

Gerçekleştirilen incelemelerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı ve eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar değerlendirildi. İl Müdürü Nejat İlhan, denetimlerle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak ve kuruluşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve incelemelerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüreceklerini bildirdi.

