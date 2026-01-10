Bilecik Valisi Sözer: Basın Demokratik Toplumun Temel Taşı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kahvaltı buluşması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda basının önemine değinen Sözer, gazetecilerin çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

"Basın demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstleniyor. Gazeteciler kamu ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor" dedi.

VALİ SÖZER, KENTTEKİ GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ