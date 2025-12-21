Bilecik Yenipazar'da Üreticilere Tarımsal Destekler Anlatıldı

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar Köyü’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda tarımsal desteklemeler, tarım sigortaları, toprak analizleri ve bitkisel hastalıklar ile tedavi yöntemleri konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik; üreticilerin tarımsal verimliliğini artırmayı ve bilinçli üretimi desteklemeyi amaçladı. Güncel uygulamalar ile mevcut destek programları detaylı şekilde anlatıldı.

Çiftçilerin soruları yetkililer tarafından yanıtlanırken, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "İlçemizde tarımsal kalkınmaya katkı sunan tüm personelimize ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu tür bilgilendirme çalışmaları, üreticilerimizin daha güçlü ve sürdürülebilir tarım yapmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

