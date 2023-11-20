BİM'de 21 Kasım indirimi başlıyor! Sıvı deterjandan şampuana kadar onlarca üründe yüzde 20'ye varan indirim

Ülkemizin yaygın market zincirlerinden biri olan BİM, 21 Kasım tarihinde müşterilerine özel indirimler sunacağını duyurdu. BİM mağazalarında bu tarihte geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, geniş bir yelpazedeki ürünlerde büyük oranlarda indirimler vaat ediyor.

Kataloğa göre temizlik ürünleri kategorisinde yer alan deterjan, çamaşır suyu ve temizlik ürünleri yaklaşık %15-30 arasında daha uygun fiyatlara satılacak. Özellikle çok satan markaların ürünlerinde önemli oranda indirim söz konusu.





Gıda maddeleri ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Bebek bakımı ihtiyaçlarından hijyen ürünlerine, diş macunundan yağ gibi ürünlere kadar geniş yelpazede ürünlerin fiyatlarında indirim olacağı görülüyor.

BİM ayrıca giyim ürünlerinde de önemli oranlarda uygun fiyat sunacak. Kataloğa göre atlet, boxer, çorap gibi temel giyim ürünleri normal fiyatlarının altında satılacak.

BİM'in sunduğu bu fırsatlar, alışveriş yapmayı planlayanlar için ekonomik seçenek oluşturuyor. Ancak stokların sınırlı olacağı düşünüldüğünde, 21 Kasım tarihini erken ziyaret etmek alışverişi kolaylaştırabilir. BİM'in müşterilerine sunduğu bu hediyelerle alışveriş keyfi yaşanacak.