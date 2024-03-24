BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

Akıllı saatten televizyona birçok üründe büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM MARKET BÜYÜK İNDİRİMİ
BİM Market haftalık indirimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ederken 22 Mart tarihli indirim listesi paylaşıldı. BİM Markette indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;
Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Sprey Mop 1.599 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
Philips Sakal Düzeltici 479 TL
Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL
Telefon / Tablet Standı 79 TL
Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL
Newton Denge Topları 149 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Metal Mutfak Rafı 999 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL
Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL
Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL
Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL
Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL
Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL
Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL
Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL
Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL
Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL
Çizgili Saklama Kabı 75 TL
Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL
Organizer Raf 2'li 99 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL
Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL
Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL
Saplı Organizer Sepet 16,50 TL
Manuel Su Pompası 44,50 TL
Limon Press 29,50 TL
Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL
Casilli Termal Tayt 105 TL
Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL
PP Küçük Boy Valiz 589 TL
PP Orta Boy Valiz 689 TL
PP Büyük Boy Valiz 789 TL
Erkek Eşofman Altı 145 TL
Kadın Pijama Takımı 239 TL
Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL
Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL
Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL
Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL
Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL
Kadın Desenli Terlik 49,50 TL
Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL
Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL
Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL
Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL
Sofra Bezi 44,50 TL
Havlu Set 2'li 65 TL
Kapı Önü Paspası 49,50 TL