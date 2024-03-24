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BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

BİM Markette büyük indirim başladı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:37
BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

Akıllı saatten televizyona birçok üründe büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET BÜYÜK İNDİRİMİ

BİM Market haftalık indirimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ederken 22 Mart tarihli indirim listesi paylaşıldı. BİM Markette indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;

bim market 22 mart indirim listesi

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Philips Sakal Düzeltici 479 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

Telefon / Tablet Standı 79 TL

Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

Newton Denge Topları 149 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

Metal Mutfak Rafı 999 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL

Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL

Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL

Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Çizgili Saklama Kabı 75 TL

Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL

Organizer Raf 2'li 99 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL

Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL

Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL

Saplı Organizer Sepet 16,50 TL

Manuel Su Pompası 44,50 TL

Limon Press 29,50 TL

Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL

Casilli Termal Tayt 105 TL

Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL

PP Orta Boy Valiz 689 TL

PP Büyük Boy Valiz 789 TL

Erkek Eşofman Altı 145 TL

Kadın Pijama Takımı 239 TL

Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL

Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL

Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL

Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

Kadın Desenli Terlik 49,50 TL

Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL

Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL

Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL

Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

Sofra Bezi 44,50 TL

Havlu Set 2'li 65 TL

Kapı Önü Paspası 49,50 TL

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