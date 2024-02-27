BİM’de son gün indirimi panik yarattı! Tuvalet kağıdında yüzde 11, yüz temizleme jelinde yüzde 25 indirim fırsatını kaçıran üzülür!

BİM, müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak için kendi markalarını geliştirmeye devam ediyor! İşte detaylar...





Blume tuvalet kağıdı, çift katlı, yumuşak ve dayanıklı bir yapıya sahip. Blume tuvalet kağıdı BİM mağazasının kendi markasıdır. BİM, kendi özel markaları aracılığıyla çeşitli ürünleri müşterilerine sunuyor ve Blume tuvalet kağıdı da bu markalardan biri.



Cilt bakımının lider markası Garnier’in yüz temizleme jeli 200 ml ise sadece bugün %25 indirimle 56,25 TL’ye BİM müşterilerine sunuluyor. Garnier'in mucizevi yüz temizleme jeli, cildinizdeki güneşin ışıltısını yansıtan ve koyu lekelerin gizemli dünyasını aydınlatan bir serum.

Yüzde 3.5 oranında sihirli bir bileşen olan Niasinamid ile, C Vitamini ve Salisilik Asit'in büyülü dokunuşuyla zenginleştirilmiş bu sihirli formül, cildinizi temizler ve nemlendirir. Sabah ve akşam, temiz bir cilde uygulayabilirsiniz. Ve sadece 6 günde, cildinizdeki büyülü değişimi gözlerinizle görebilirsiniz. BİM son gün kampanyasında, bu iki ürünü yine oldukça indirimli olarak müşterilerine sunuyor.







BİM alışverişinin sunduğu avantajlar saymakla bitmiyor. Öncelikle, BİM’in zengin ürün çeşitliliği, üstün kaliteli hizmeti ve cazip fiyatlarıyla ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir noktadan temin edebilme şansına sahip oluyorsunuz.

Ayrıca, BİM’de alışveriş yaparken Microsoft Rewards puanları kazanarak bu puanları özel Xbox tekliflerinde kullanabilirsiniz. Son olarak, BİM’in online platformları aracılığıyla siparişinizi internet üzerinden verip, kapınıza kadar teslim alabilirsiniz.





BİM’deki son gün indirimi heyecan yaratmaya devam ediyor. BİM’in son gün indiriminden yararlanmak isteyen ise soluğu BİM mağazalarında alıyor.