BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor

BİM'in her hafta heyecanla beklenen Aktüel kataloğu, 20 Şubat 2024 tarihinde satışa sunuluyor ve ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenleri bekliyor. Bu haftanın kataloğunda öne çıkan ürünler arasında lezzetli atıştırmalıklardan, temizlik ürünlerine, elektronik aletlerden, mutfak ekipmanlarına kadar birçok kategoride cazip fırsatlar bulunuyor. İşte, 20 Şubat 2024 BİM Aktüel kataloğunun gözde ürünleri ve detayları. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarla dolu olan Aktüel kataloğunu duyurdu. 20 Şubat 2024 tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak ürünler arasında birçok ev ihtiyacını karşılayacak ürün bulunuyor.

Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında:

Çokoprens Ülker - 29,00 TL: Lezzetli atıştırmalıklar arasında yer alan Ülker Çokoprens, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata - 49,00 TL: Çikolata tutkunlarını memnun edecek olan bu ürün, özel dolgusuyla öne çıkıyor.

Omo Toz Deterjan 9 kg - 319,00 TL: Temizlik konusunda güvenilir bir tercih olan Omo, büyük paketiyle uygun fiyatla sunuluyor.

















Philips Süpürge - 4.499 TL: Ev temizliğine yardımcı olan Philips marka süpürge, güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Toshiba Dijital Mikrodalga - 2.999 TL: Mutfakta pratik kullanım sunan Toshiba mikrodalga fırın, dijital özellikleriyle beğeni kazanıyor.

Luxell XXL Fastfreyer - 2.499 TL: Hızlı ve sağlıklı pişirme için ideal olan Luxell Fastfreyer, uygun fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Onvo Dijital Çelik Kettle - 899 TL: Çay keyfini zirveye taşıyan Onvo çelik kettle, şık tasarımı ve dijital özellikleriyle öne çıkıyor.

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici - 999 TL: Kiwi marka buharlı kırışık giderici, giysileri pratik bir şekilde düzeltmeyi sağlıyor.

Ayrıca, katalogda yer alan diğer ürünler arasında elektronik aletler, ev tekstili, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Katalog, her hafta salı ve cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulacak ve aynı zamanda BİM online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ve online platformlarını takip etmeyi unutmayın!