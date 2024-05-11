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Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

BİM 14 Mayıs itibariyle indirim bayramını başlatıyor! İşte BİM aktüel ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

BİM, 14 Mayıs 2024 tarihinde sunacağı aktüel katalog indirimleri ile alışveriş severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Salı ve Cuma günleri aktüel kataloglarını yayınlayan perakende zinciri, vatandaşların temel ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesinde indirimler hazırladı.

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle marketlerde artan fiyatların karşısında BİM, aktüel katalog indirimleri ile vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Temizlik, kişisel bakım, gıda ve birçok kategoride ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

bim 14 mayıs indirimli ürünler

BİM'in 14 Mayıs 2024 indirim listesi şu şekilde:

Gıda Ürünleri: Tukaş marka 1650 gram domates salçası 89,50 TL, Marmarabirlik Elit 800 gram siyah zeytin 109 TL, 10 kilogram Meram buğday unu 135,75 TL, Söke marka 1 kilogram tam buğday unu 22,50 TL, çavdar unu 25 TL.

Temel Bakliyat ve Yağ Ürünleri: 5 kilogram Efsane ithal pilavlık pirinç 119 TL, 2,5 kilogram Saban yerli kırmızı mercimek 74,75 TL, pilavlık bulgur 49 TL, nohut 119,50 TL, 1 litre Pirina zeytin yağı 149 TL.

Süt ve Süt Ürünleri: 5 kilogram Eker marka yarım yağlı yoğurt 139 TL, Pınar 500 gram tam yağlı süzme peynir 74,50 TL, 1 litre İçim %0,5 yağlı süt 21,50 TL.

bim indirimli ürünler

Kişisel Bakım ve Temizlik: Yumoş marka 1440 mililitre yumuşatıcı 89,50 TL, Yumoş marka renkliler ve siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı 139,50 TL, Asperox Sparx bulaşık makinesi kapsülü 149,50 TL.

Bunların yanı sıra kadın ve erkek için Gillette tıraş bıçakları, Papia kağıt havlu, Voit roll-on ve deodorant gibi ürünlerde de indirimler bulunuyor.

BİM, bu geniş yelpazede indirimlerle vatandaşlara avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 14 Mayıs'ta BİM'e uğrayarak bu özel indirimlerden yararlanabilirler.

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