BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Sevilen market zinciri BİM'de öyle bir aktüel kataloğu yayınlandı ki gören herkes sıraya girecek. BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler...