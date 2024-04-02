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BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Sevilen market zinciri BİM'de öyle bir aktüel kataloğu yayınlandı ki gören herkes sıraya girecek. BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler...

Yayın Tarihi: 02.04.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 19:56
BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM, uygun alışveriş severlerin adresi haline gelirken 50 TL altında birçok ürünü kataloğunda yayınladı. BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünleri yakından takip edilmeye başlandı.

BİM 5 NİSAN 2024 KATALOĞU

    Hawai Mangal 66x32x55 cm 379 TL

    Hawai Mangal 56x32x48 cm 319 TL

    Hawai Mangal 46x29x45 cm 249 TL

    Hawai Mangal 139 TL

    Tel Izgara 89 TL

    Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

BİM 5 NİSAN 2024
    Mimilos Yer Sofrası 90 cm 429 TL

    SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 99 TL

    SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal 79 TL

    Hasır Kuş Yuvası 109 TL

    Bambu Rüzgar Zili 199 TL

    Dekoratif Sepet 89 TL

    Dekoratif Meşale 159 TL

    Sulama Hortum Başlığı 129 TL

    Mikro Sulama Sistemi 179 TL

    Hortum Sarma Makara Seti 299 TL

    Kelepçeli Musluk Başlığı 29 TL

    Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu 109 TL

    Bahçe Plastik Çit 5m 239 TL

    Fidan Bağlama Teli 100m 49 TL

    Tohumlandırma ve Köklendirme Tepsisi 89 TL

    Çiçek Bakım Masası 59 TL

    Bitki Destek Kafesi 49 TL

    Bitki Sulama Aparatı 59 TL

    2'li Bitki Sulama Aparatı 35 TL


    Ayaklı Nergis Saksı 79 TL

    Orkide Saksısı 24,50 TL

    Balkon Saksısı 11 Litre 39,50 TL

    Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL

    Naturalove Işıklı Dekoratif Obje 79 TL

    Decolove Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL

    Bitki Toprağı 10 Litre 22,50 TL

    Genta Festival Çiçek Tohumu 14,75 TL

    Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre 49,50 TL

    Hazneli Su Püskürtücü 119 TL

    Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü 129 TL

    Genta Festival Bitki Sıvısı 45 TL

    Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129 TL

    Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119 TL

    Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229 TL

    LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL

    LAV Servis Tabağı 375 cc 22,50 TL

    Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 27,50 TL

    Ramekin Kase 6'lı 79 TL

    Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 65 TL

    Saklama Kabı 300 ml 12,50 TL

    Colorine Cam Çerezlik / Kase 22,50 TL

    Colorine Sıvı Sabunluk 75 TL

    Ayakkabılık 129 TL

    Baskılı Su Kovası 37,50 TL

    Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

    Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL

    Faraş / Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL

    Süngerli Cam Silecek 29,50 TL

    Toz Alma Aparatı 59 TL

    Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL

    Saplı Faraşlı Fırça 55 TL

    Fırça Çeşitleri 59 TL

    Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört 299 TL

    Erkek Pijama Takımı 199 TL

    Erkek Terlik 69 TL

    Kadın Terlik 59 TL

    Fon Perde 140x260 cm 135 TL

    Güneşlik 160x250 cm 159 TL

    Brode Perde 140x260 cm 199 TL

    Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

    Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

    Çantalı Vakumlu Hurç Large 79 TL

    Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL

    Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

    Vakumlu Hurç 3'lü Set 109 TL

    Demlematik 15 TL

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