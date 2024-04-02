BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM, uygun alışveriş severlerin adresi haline gelirken 50 TL altında birçok ürünü kataloğunda yayınladı. BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünleri yakından takip edilmeye başlandı.
BİM 5 NİSAN 2024 KATALOĞU
Hawai Mangal 66x32x55 cm 379 TL
Hawai Mangal 56x32x48 cm 319 TL
Hawai Mangal 46x29x45 cm 249 TL
Hawai Mangal 139 TL
Tel Izgara 89 TL
Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL
Mimilos Yer Sofrası 90 cm 429 TL
SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 99 TL
SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal 79 TL
Hasır Kuş Yuvası 109 TL
Bambu Rüzgar Zili 199 TL
Dekoratif Sepet 89 TL
Dekoratif Meşale 159 TL
Sulama Hortum Başlığı 129 TL
Mikro Sulama Sistemi 179 TL
Hortum Sarma Makara Seti 299 TL
Kelepçeli Musluk Başlığı 29 TL
Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu 109 TL
Bahçe Plastik Çit 5m 239 TL
Fidan Bağlama Teli 100m 49 TL
Tohumlandırma ve Köklendirme Tepsisi 89 TL
Çiçek Bakım Masası 59 TL
Bitki Destek Kafesi 49 TL
Bitki Sulama Aparatı 59 TL
2'li Bitki Sulama Aparatı 35 TL
Ayaklı Nergis Saksı 79 TL
Orkide Saksısı 24,50 TL
Balkon Saksısı 11 Litre 39,50 TL
Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL
Naturalove Işıklı Dekoratif Obje 79 TL
Decolove Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL
Bitki Toprağı 10 Litre 22,50 TL
Genta Festival Çiçek Tohumu 14,75 TL
Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre 49,50 TL
Hazneli Su Püskürtücü 119 TL
Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü 129 TL
Genta Festival Bitki Sıvısı 45 TL
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229 TL
LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL
LAV Servis Tabağı 375 cc 22,50 TL
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 27,50 TL
Ramekin Kase 6'lı 79 TL
Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 65 TL
Saklama Kabı 300 ml 12,50 TL
Colorine Cam Çerezlik / Kase 22,50 TL
Colorine Sıvı Sabunluk 75 TL
Ayakkabılık 129 TL
Baskılı Su Kovası 37,50 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL
Faraş / Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL
Süngerli Cam Silecek 29,50 TL
Toz Alma Aparatı 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça 55 TL
Fırça Çeşitleri 59 TL
Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört 299 TL
Erkek Pijama Takımı 199 TL
Erkek Terlik 69 TL
Kadın Terlik 59 TL
Fon Perde 140x260 cm 135 TL
Güneşlik 160x250 cm 159 TL
Brode Perde 140x260 cm 199 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Large 79 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
Vakumlu Hurç 3'lü Set 109 TL
Demlematik 15 TL