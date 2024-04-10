BİM piyasa fiyatlarına meydan okudu! Çift kişilik nevresim takımını 470 TL'ye getiriyor

Ev ve teknoloji dünyasından kaçırılmayacak fırsatlar BİM’de sizi bekliyor! İşte 12 Nisan’dan itibaren geçerli olacak özel indirimler:





Senna’nın çerçevesiz 43" Full HD Google TV’si sadece 6.899 TL.

Oyun ve günlük işler için ideal HP Victus FA0008NT Laptop, 27.999 TL.

Mutfaklar için şık ve fonksiyonel Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, 6.999 TL.

Düzenin anahtarı 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, 1.499 TL.

Alan tasarrufu sağlayan Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap, 1.099 TL.

Temizlikte pratik çözüm Heifer Şarjlı Süpürge, 1.199 TL.

Bahçenizde keyifli anlar için Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak, 7.999 TL.

Doğa tutkunları için Katlanır Kamp Sandalyesi, 249 TL ve 229 TL.





Sofralarınızı Güral Porselen’in zarif Rölfeyli Yemek Takımı ile donatın, sadece 849 TL.

Hisar’ın parlak Çelik Çaydanlığı ile çay saatlerinizi şenlendirin, 799 TL.

Yemeklerinizi hızla hazırlayın, Hisar Düdüklü Tencere ile sadece 649 TL.

Benante’nin şık Çerezlik Seti ile misafirlerinizi ağırlayın, 179 TL.

Emsan’ın pratik Standlı Baharat Seti 3’lüsü ile lezzet katın, 379 TL.

Chef’s Sütlük ile mutfak işlerinizi kolaylaştırın, 14 cm boyutunda ve 119 TL.

Keskin ve dayanıklı bir Et Bıçağına ihtiyacınız varsa, sadece 37,50 TL.

Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi ile servislerinizi süsleyin, 149 TL.

Benante’nin zarif Çay Tabağı 6’lısı, 129 TL.

Rakle’nin şık Kahve Yanı Bardak 6’lısı ile kahve keyfini ikiye katlayın, 109 TL.

Rakle’nin Kulplu Çay Bardağı 6’lısı ile çaylarınızı yudumlayın, 149 TL.

Glass in love’ın Boncuk Şekilli Borosilikat Bardağı ile içeceklerinizi özel kılın, 350 ml ve 79 TL.

Glass in love’ın Çift Cidarlı Kupası ile içeceklerinizi sıcak tutun, 100 ml ve 79 TL.

Pipetli Bardak ile içeceklerinizi eğlenceli hale getirin, 450 ml ve sadece 15 TL.

Soğan / Patates Saklama Kabı ile mutfakta düzen sağlayın, 119 TL.

Matara ile suyunuzu her zaman yanınızda taşıyın, 530 ml ve 85 TL.

Motivasyon Matarası 2’li ile hidrasyonunuzu artırın, 229 TL.

Vakumlu Erzak Saklama Kabı ile yiyeceklerinizi taze tutun, 2 Litre ve 85 TL, 3,2 Litre ve 99 TL.

Bölmeli Erzak Kutusu ile mutfak malzemelerinizi organize edin, 89 TL.

Sürgülü Süzgeç ile yıkama işlemlerinizi pratikleştirin, 33,50 TL.

Molinella’nın şık Çift Kişilik Nevresim Seti ile yatak odanızı yenileyin, sadece 469 TL.

Tek Kişilik Nevresim Seti, konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor, 369 TL.

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf, 109 TL.

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf, geniş ve konforlu, 165 TL.

Yastık Kılıfı 2’li set, yastıklarınıza şıklık katacak, 59 TL.

Kapı Önü Paspası, 49,50 TL.

Termo Piknik Çantaları, 4 farklı boyutta, piknikleriniz için ideal; 4 Litre 109 TL, 8 Litre 119 TL, 15 Litre 139 TL, 25 Litre 159 TL.

Termo İzolasyonlu Çanta ile yiyeceklerinizi taze tutun, 299 TL.

Piknik Hasırı, 120x180 cm veya 150x210 cm, 179 TL ve 229 TL.

Sofra Bezi ve Masa Örtüsü, sofranıza zarafet katacak, 44,50 TL ve 89 TL.

Ören Bayan Dora Yumak 3’lü, örgü projeleriniz için renkli seçenekler, 57,50 TL.

Kadın / Erkek Terlik, evde rahat adımlar için, 69 TL.





BİM bu hafta, yazın sıcağında serinletici indirimlerle karşınızda! İşte 12 Nisan’dan itibaren sizleri bekleyen özel teklifler:

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre ile içeceklerinizi buz gibi tutun, sadece 749 TL.

Musluklu Piknik Termos 6 Litre, pikniklerinizde pratik bir çözüm, 279 TL.

Buz Aküsü 350 ml ile soğukluğu uzun süre koruyun, sadece 15 TL.

Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti ve Kasesi, şıklığı masanıza taşıyor, her biri 27,50 TL.

Çizgi Gravürlü Kek Fanusu ile sunumlarınızı göz alıcı kılın, 99 TL.

Çizgi Gravürlü Kase ve Çerezlik, 15 TL ve 11,50 TL.

Çizgi Gravürlü Sürahi ve Bardak Seti ile sofralarınızı tamamlayın, 69 TL ve 49 TL.

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak Hazneli Rende ve jumbo Boy Soyacak, 119 TL ve 21,50 TL.

Tek Fiyat Maşa Çeşitleri ile servisinizi zenginleştirin, 45 TL.

Çantalı Piknik Seti, açık havada keyif için, 149 TL.

Kapaklı Leğen ve Desenli Badya, 69 TL ve 32,50 TL.

Emaye Tepsi ve Melamin Kayık Tabak, 75 TL ve 55 TL.

Dikdörtgen Saklama Kabı setleri ile mutfakta düzeni sağlayın, 24,50 TL ve 17,50 TL.

Emaye Közmatik ile mangal keyfini ikiye katlayın, 59 TL.



