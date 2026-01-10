Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi

Bingöl'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 2 bin 59 konutun hak sahipleri, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura töreniyle belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:47
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi

Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi

Hak sahipleri Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki törende belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl'de inşa edilecek 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Proje, TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kura töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan Suver, törendeki konuşmasında projeye ve depreme dayanıklı yapı inşasına verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: 'Bakanlığımız yeni yönetmelikle depreme karşı güvenli binalar inşaatına kararını aldı. Bu kararın başında milletini ve ülkesini canından çok seven cumhurbaşkanımızın iradesi vardı. Cumhurbaşkanımız, ‘Kentsel dönüşüm için siyasi hayatıma mal olsa dahi bu işi yapacağım’ demişti. Başta bakanımız Murat Kurum olmak üzere tüm ekip olarak sahaya indik ve 455 bin 500 konutu zamanında vatandaşlarımıza teslim ettik. Talep çok fazla oldu. Yaklaşık 9 milyona yakın bir başvuru gerçekleşti. Bu nedenle birden karşılamak mümkün değil. Ancak kazanamayan hemşehrilerimiz üzülmesin. Bu 500 bin konutun ardından diğer 500 binler gelecek. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, konut alanında da sağlam ve dirençli yapılar inşa etmektir. Bu kura çekilişinin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla duygulanan başvuru sahibi Yakup Yılmaz ise, 'Veysi Yılmaz’ın abisiyim kendisi Genç ilçesi için TOKİ için müracaatta bulunmuş, bugün de kuralar vardı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi altında bu TOKİ kuraları çekildi. Kardeşim Veysel Yılmaz’a Genç ilçesinde TOKİ çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim. Herkese Allah nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde yapılacak toplam 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN BİNGÖL’DE YAPILACAK OLAN 2 BİN 59 KONUTUN KURASI...

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN BİNGÖL’DE YAPILACAK OLAN 2 BİN 59 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN BİNGÖL’DE YAPILACAK OLAN 2 BİN 59 KONUTUN KURASI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları