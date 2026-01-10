Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi

Hak sahipleri Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki törende belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl'de inşa edilecek 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Proje, TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kura töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan Suver, törendeki konuşmasında projeye ve depreme dayanıklı yapı inşasına verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: 'Bakanlığımız yeni yönetmelikle depreme karşı güvenli binalar inşaatına kararını aldı. Bu kararın başında milletini ve ülkesini canından çok seven cumhurbaşkanımızın iradesi vardı. Cumhurbaşkanımız, ‘Kentsel dönüşüm için siyasi hayatıma mal olsa dahi bu işi yapacağım’ demişti. Başta bakanımız Murat Kurum olmak üzere tüm ekip olarak sahaya indik ve 455 bin 500 konutu zamanında vatandaşlarımıza teslim ettik. Talep çok fazla oldu. Yaklaşık 9 milyona yakın bir başvuru gerçekleşti. Bu nedenle birden karşılamak mümkün değil. Ancak kazanamayan hemşehrilerimiz üzülmesin. Bu 500 bin konutun ardından diğer 500 binler gelecek. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, konut alanında da sağlam ve dirençli yapılar inşa etmektir. Bu kura çekilişinin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla duygulanan başvuru sahibi Yakup Yılmaz ise, 'Veysi Yılmaz’ın abisiyim kendisi Genç ilçesi için TOKİ için müracaatta bulunmuş, bugün de kuralar vardı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi altında bu TOKİ kuraları çekildi. Kardeşim Veysel Yılmaz’a Genç ilçesinde TOKİ çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim. Herkese Allah nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde yapılacak toplam 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TARAFINDAN BİNGÖL’DE YAPILACAK OLAN 2 BİN 59 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ.