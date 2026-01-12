Bingöl'de Karla Mücadele: 192 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 192 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Güncel Durum
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 280 köy yolunun 192'si ulaşıma kapandı.
Çalışmalar
İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
