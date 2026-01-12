Bingöl'de Karla Mücadele: 192 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle kapanan 192 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:43
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 192 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Güncel Durum

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 280 köy yolunun 192'si ulaşıma kapandı.

Çalışmalar

İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

