Bingöl'de Komşu İllere TIR Trafiği Kapatıldı

Yoğun kar ve tipi ulaşımı etkiledi

Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır karayolunun bazı kesimleri, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası) ve Bingöl-Diyarbakır devlet yolunun 0-31 km’leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 20.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Kapatılan kesimler: Bingöl-Erzurum Devlet Yolu 0-88 km ve Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu 0-31 km.

Kapanış saati: 20.30 itibarıyla tır trafiği durduruldu.

