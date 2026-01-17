Mardin Mazıdağı'nda Kar Yağışı Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü; sürücüler kontrollü ilerliyor, yetkililer dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:05
Akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü gözlenirken, zemin karla kaplandı.

Trafikte seyreden sürücüler yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerliyor. Yetkililer ise sürücülere dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK KENTİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, MARDİN’DE DE ETKİLİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

