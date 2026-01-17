Mardin Mazıdağı'nda Kar Yağışı Etkili: İlçe Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü gözlenirken, zemin karla kaplandı.

Trafikte seyreden sürücüler yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerliyor. Yetkililer ise sürücülere dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

