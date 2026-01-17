Düzce’de Beklenen Kar Başladı: 18-19 Ocak’ta Kuvvetli Kar Uyarısı

Düzce’de Beklenen Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji’den Kritik Tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kar yağışının 18-19 Ocak tarihlerinde il genelinde kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yapılan tahminlerde kar kalınlığının şehir merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaşacağı, rakımı yüksek bölgelerde ise 1 metreyi aşabileceği öngörülüyor.

Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin artması beklenirken, özellikle Bolu Dağı geçişi ile Düzce’nin yüksek rakımlı ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafikte olmamaları istendi.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

