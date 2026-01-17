Düzce'de Gazeteciler Kar Altındaki Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Gazetecilerin duyarlı müdahalesi

Düzce'de etkili olan kar yağışı sırasında görevde olan gazeteciler, yiyecek ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarına el uzattı.

Haber nöbetindeki ekipler, durak ve kamelyalara sığınan hayvanlara araçlarında bulundurdukları mamaları ve suyu dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Enes Bektaş şunları söyledi:

"Düzce’de yoğun kar yağışı devam ediyor. Biz de gazeteciler olarak bu kar yağışını haberleştirirken yol kenarında bir köpeğin kamelyanın içerisinde kar yağışından saklandığını fark ettik. Aracımızda her zaman taşıdığımız mamaları sevimli dostlarımıza verdik. Bu hassasiyetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz"

DÜZCE’DE HABER NÖBETİ İÇİN YOLLARDA OLAN GAZETECİLER, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YİYECEK BULMAKTA ZORLUK ÇEKEN SOKAK CANLILARINA MAMA VERDİ.