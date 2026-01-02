DOLAR
Bingöl'de UMKE'ye Kurt Eşlik Etti — Hasta Nakli Sırasında Sıradışı Anlar

Bingöl'ün Genç ilçesinde Suvaran köyüne hasta nakline giden UMKE ekibine, paletli ambulansla ilerlerken bir kurt uzun süre eşlik etti; anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:43
Genç'te paletli ambulansla hasta nakli sırasında

Edinilen bilgilere göre, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Suvaran köyü'nden gelen hasta ihbarı üzerine, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen harekete geçti.

Paletli ambulans ile köye ilerleyen ekipler, yol üzerinde bir kurtla karşılaştı. Kurt, bir süre ambulansın önünde ve yanında ilerleyerek UMKE aracına uzun süre yol boyunca eşlik etti.

Zorlu kış şartlarında gerçekleşen bu anlar ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görev yapan ekiplerin fedakârlığı, doğa ile insanın iç içe geçtiği görüntülere sahne oldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

