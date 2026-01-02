Bingöl'de UMKE'ye Kurt Eşlik Etti — Hasta Nakli Sırasında Sıradışı Anlar

Genç'te paletli ambulansla hasta nakli sırasında

Edinilen bilgilere göre, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Suvaran köyü'nden gelen hasta ihbarı üzerine, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen harekete geçti.

Paletli ambulans ile köye ilerleyen ekipler, yol üzerinde bir kurtla karşılaştı. Kurt, bir süre ambulansın önünde ve yanında ilerleyerek UMKE aracına uzun süre yol boyunca eşlik etti.

Zorlu kış şartlarında gerçekleşen bu anlar ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görev yapan ekiplerin fedakârlığı, doğa ile insanın iç içe geçtiği görüntülere sahne oldu.

UMKE EKİPLERİNİN HASTA YOLCULUĞUNA KURT EŞLİK ETTİ