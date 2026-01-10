Bingöl'de Yoğun Kar: 161 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de dün etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle yüksek kesimlerde artan kar nedeniyle toplam 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
