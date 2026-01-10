Bingöl'de Yoğun Kar: 161 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de dün etkili kar yağışı sonucu 280 köy yolundan 161'i ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:53
Bingöl'de Yoğun Kar: 161 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de Yoğun Kar: 161 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de dün etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle yüksek kesimlerde artan kar nedeniyle toplam 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 161 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN...

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE 161 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları