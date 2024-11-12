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Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali 'Kalbimiz Gazze' Temasıyla Başladı

Bingöl'de başlayan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali, Filistin'deki acıları sanatsal bir platformda dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:59
Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali 'Kalbimiz Gazze' Temasıyla Başladı

Bingöl'de 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Açıldı

Bu yıl 'Kalbimiz Gazze' temasıyla düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, şehrin kültürel dokusunu sinema ile buluşturuyor. Vali Ahmet Hamdi Usta, festivalin açılışında Filistin'deki acıları ve direnişi vurgulayarak, etkinliğin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

Açılış Programında Duygusal Anlar

Festival, Valilik himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesi desteğiyle organize edildi. Açılış programında, oyuncu Sefa Zengin tarafından sunulan tanıtımda, Kutsal İşgal (Holy Redemption) belgeseli gösterildi. Bu belgesel, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu gözler önüne serdi.

Vali Usta: Sinema Kültür ve Sanatın Eşsiz Bir Aracı

Vali Usta, Bingöl'ün tarihî zenginliğinden bahsederek, kentin film platosu gibi olduğunu ifade etti. Ülkenin dört bir yanında önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getirerek, kültür ve sanat merkezi olma hedefini vurguladı. Usta, festival için 108 ülkeden 2050 başvuru yapıldığını ve 32 filmin finale kaldığını belirtti. Genç sinemacılara başarı dileyen Usta, festivalin önemli bir sosyal mesaj taşıdığına dikkat çekti.

Bingöl'den Filistin'e Bir Ses: Sinema!

Festivalde sergilenecek eserlerin, Gazze için birer özgürlük adımı olduğunu söyleyen Usta, sinemanın toplumsal değişim için güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Bu yıl festivalin; deprem, çevre duyarlılığı, göçmen sorunu gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Başkan Arıkan'dan Önemli Mesajlar

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, Filistin'deki saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. Saldırıların, insani bir dram yarattığını ve bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi.

Festival, 15 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek ve katılımcılara unutulmaz deneyimler sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze"...

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'ndaki açılış programında kısa film tanıtımı yapıldı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze"...

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Kentte, Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle organize edilen festivalin Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'ndaki açılış programında kısa film tanıtımı yapıldı.

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