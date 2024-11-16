Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Ödül Töreniyle Sona Erdi

Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen ve "Kalbimiz Gazze" temalı Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, görkemli bir ödül töreni ile sona erdi.

Kentte, Valilik himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, belediye ile Bingöl Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin kapanış programı, Karlıova ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Usta: "Festival Gittikçe İvme Kazanıyor"

Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, festivalin kentteki kültürel etkinlikler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu etkinlik her yıl biraz daha ivme kazanıyor. Gelecek yıl festivalin daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Usta, ayrıca Bingöl'deki yetenekli kişilerin sanat atölyelerinde kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak programların yapılacağını ifade etti.

Başkan Arıkan: "Zulme Karşı Hep Birlikte Durmalıyız"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise festivalin kentte çok keyifli geçtiğini belirterek, "İsrail'in zulmünü biliyoruz ve bunu en ağır şekilde lanetliyoruz." diye vurguladı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalin en iyi kısa film ödülünü Ebrahim Poshtkooh "Night Repair" filmiyle aldı. Feyzi Baran "Dilek Kutusu" ile ikinci, Sema Güler ise "Kabuk" filmiyle üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini Vali Usta, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl takdim etti.

Geleneksel İkramlar ve Eğlenceler

Ödül töreninin ardından Kaymakam Gilan, yarışmacılara ilçenin yöresel yemeklerini ikram etti ve hediyeler sundu. Ayrıca, programda ünlü oyuncu Metin Yıldız tarafından bir gösteri gerçekleştirildi.

6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak başarıyla tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.