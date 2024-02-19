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Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Eğer akşama lezzetli bir köfte tarifi yapmak istiyorsanız, sizlere bayılıp gideceğiniz Hasan Paşa köftesi tarifiyle geldik. Malzemelerinizi hazırladıktan kısa bir süre sonra yapacak olduğunuz Hasan Paşa köftesinin yanına bir de pilav yaparsanız değmeyin keyfinize! İşte lezzet dolu Hasan Paşa köftesi tarifi…

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:10
Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Lezzet dolu bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız sizlere harika bir tarifle geldik. Klasik köfte tariflerini bir kenara bıraktıracak Hasan Paşa köftesi parmaklarınızı yemenize sebebiyet verecek. 30 dakikada hazırlayacağınız, 30 dakikada pişireceğiniz Hasan Paşa köftesi sadece bir saat içerisinde hazır olacak. Lezzetine doyamayacağınız bu lezzetli köfte tarifini dilerseniz çocuklarınıza dilerseniz misafirlerinize yapın. Kesinlikle bağımlısı olacaklar! İşte lezzet dolu Hasan Paşa köftesi tarifi…

HASAN PAŞA KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 500 gram kıyma 
  • 1 tane yumurta 
  • 1 tane kuru soğan 
  • 1 fincan ölçüsünde galeta unu 
  • 3 çay kaşığı ölçüsünde tuz 
  • 2 çay kaşığı ölçüsünde karabiber 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde kimyon 

Püre için;

  • 3 tane patates 
  • 1 çay bardağı ölçüsünde süt 
  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağ 
  • 1 kibrit kutusu kadar kaşar peynir 

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde salça 
  • 1,5 su bardağı ölçüsünde su 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz 

En üste serpmek için;

  • 2 kibrit kutusu kadar rendelenmiş kaşar peyniri 

HASAN PAŞA KÖFTESİ

HASAN PAŞA KÖFTESİ NASIL YAPILIR? 

  1. İlk adım olarak patatesleri soyup küp küp şekilde güzelde doğruyoruz. 
  2. Doğradığımız patateslerin üzerini hafif geçecek kadar su ekleyerek bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ardından patatesler haşlanana kadar pişirmeye bırakıyoruz. 
  3. Kıymayı yoğurma kabına alıyoruz ve üzerine bir adet yumurta kırıyoruz. Bir adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğanı, bir kahve fincanı galeta ununu, iki çay kaşığı tuzu, iki çay kaşığı karabiberi ve bir çay kaşığı kimyonu ekleyerek güzelce yoğuruyoruz. 
  4. Bu sırada haşlanan patateslere bir çay bardağı sütü, iki yemek kaşığı tereyağını ve bir kibrit kutusu kadar rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek blenderla püre haline getiriyoruz. 
  5. Tepsimize pişirme kağıdına güzelce seriyoruz. Köfte harcından mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp çanak şekli veriyoruz. Köfte harcı bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 
  6. Bir sonraki aşama olarak fırça yardımıyla köftelere bir miktar sıvı yağ sürerek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık on dakika kadar pişiriyoruz. 
  7. Fırından çıkan çanak şeklindeki köftelerin içine hazırladığımız patates püresinden birer yemek kaşığı döküyoruz. Hazır olanların üzerlerine ise bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyoruz. 
  8. Bir buçuk bardak suda açtığımız bir yemek kaşığı salçalı sosu dökerek tekrar fırına veriyoruz. Yaklaşık olarak 15 dakika daha pişiriyoruz. 
  9. Hasan Paşa köftelerimiz artık servise hazır. Afiyet olsun! 

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