Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Eğer akşama lezzetli bir köfte tarifi yapmak istiyorsanız, sizlere bayılıp gideceğiniz Hasan Paşa köftesi tarifiyle geldik. Malzemelerinizi hazırladıktan kısa bir süre sonra yapacak olduğunuz Hasan Paşa köftesinin yanına bir de pilav yaparsanız değmeyin keyfinize! İşte lezzet dolu Hasan Paşa köftesi tarifi…