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Bisküvi ve soğuk içeçekler geliyor! Tarım Kredi Market 10 Mayıs aktüel ürünler

4 ile 10 mayıs arasında geçerli olan gıda ürünleri indirimi tüm hızıyla devam ediyor. Ürünler genel olarak gıda olsa da tarım kredi marketin ki pek çok ürün mayıs sonuna kadar indirimlidir.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:28
Bisküvi ve soğuk içeçekler geliyor! Tarım Kredi Market 10 Mayıs aktüel ürünler

Pek çok üründe geçerli olan indirimler genel olarak salça, zeytin, reçel ve peynir gibi ürünlerdir. Genel olarak natürel çiğ fındık 66.90 TL, Tortum Favorumi bisküvi 18.90 TL, Ülker çokoprens 29.90 TL, Ülker halley 29.90 TL, Ülker probis 34.90 TL, didi soğuk çay 29.90 TL, Uludağ gazlı içecek 29.90 TL, TK Karadeniz çayı 106.90 TL olarak satışa sunuldu. Bu gıda ürünlerinin yanı sıra pek çok hijyen ürünü de indirimden nasibini aldı.

Bisküvi ve soğuk içeçekler geliyor! Tarım Kredi Market 10 Mayıs aktüel ürünler

Hijyen Ürünlerinde de İndirim Rüzgarı

Hijyen ürünlerinde ise genel olarak sleppy ultra hijyenik ped 59.90 TL, Bingöl soft komple çamaşır yumuşatıcısı 69.90 TL, duru kolajen şampuanı 42.90 TL, duru duş sabunu 64.90 TL, emotion kadın deodorant 72.90 TL, TK Türk kahvesi 25.90 TL, Avşar Cool lime maden suyu 36.90 TL, TK domates ve biber salçası 74.90 TL, TK Ton balığı 68.90 TL, tar süt tost peyniri 145 TL, duranlar taze beyaz peynir 95 TL olarak satışa sunulmuştur. Bu indirim oranları genel olarak düşük gelirli ailelere oldukça yardımcı olacaktır.

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