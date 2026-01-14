Bitlis'te kar esareti: 229 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te yoğun kar; kent merkezinde 180 cm, yükseklerde 2 metreyi aşarken 229 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 70+50 iş makinesi ve personelle aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:01
Bitlis'te kar esareti: 229 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar esareti: 229 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar yüksekliği 180 santimetreye ulaştı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yaşam adeta durma noktasına gelirken, kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Ulaşıma kapanan köy yolları

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte 229 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı bildirildi. Açıklamada, İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Kent içi karla mücadele

Kent merkezindeki mahalle yollarında ise Bitlis Belediyesine ait 50 iş makinesi ve 70 personel ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle ana arterlerde görev yapan ekipler, vatandaşlara mecbur kalmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve çatı altlarına ile trafiği etkileyecek alanlara park etmemeleri uyarısında bulundu.

Hava ve güvenlik uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ardından etkili olması beklenen soğuk havalar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, VATANDAŞA DA ZOR ANLAR...

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, VATANDAŞA DA ZOR ANLAR YAŞATIYOR. KENTTE KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI HAYAT DURMA NOKTASINA GELİRKEN, 229 KÖY YOLU DA ULAŞIMA KAPANDI.

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, VATANDAŞA DA ZOR ANLAR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Efeler'de Hasan Çelebi Camii'nde 40 Yaşındaki Kadın Cami Bahçesini Mesken Tuttu
2
Eskişehir'de Kar Bereketi: Odunpazarı Evleri Kartpostallık Görüntüler
3
Kütahya OSB'de Jandarma'dan Yatırımcılara Bilgilendirme Semineri
4
Aynalı Harbin’de Palandöken’i Tanıttı: Erzurum Kış Turizminde Hedef Dünya Markası
5
Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı
6
Van'da Trafik Polisleri Çocuklarla Kartopu Oynadı
7
ASAT 6 Yılda 35 milyar 505 milyon TL ile Antalya Altyapısını Güçlendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları