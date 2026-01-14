Bitlis'te kar esareti: 229 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar yüksekliği 180 santimetreye ulaştı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yaşam adeta durma noktasına gelirken, kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Ulaşıma kapanan köy yolları

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte 229 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı bildirildi. Açıklamada, İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Kent içi karla mücadele

Kent merkezindeki mahalle yollarında ise Bitlis Belediyesine ait 50 iş makinesi ve 70 personel ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle ana arterlerde görev yapan ekipler, vatandaşlara mecbur kalmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve çatı altlarına ile trafiği etkileyecek alanlara park etmemeleri uyarısında bulundu.

Hava ve güvenlik uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ardından etkili olması beklenen soğuk havalar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

