Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı

Bitlis’te etkili kar yağışı 111 köy yolunu kapattı; 70 iş makinesiyle açma çalışmaları sürüyor, çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:30
Bitlis’te dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanırken, 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve bazı ilçelerdeki kar yağışının ulaşımda sorunlara yol açtığı, merkez ve ilçelere bağlı 111 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalara başlandığı, yağış durumuna göre yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı vurgulandı.

Meteoroloji uyarısı ve ölçümler

Meteoroloji yetkilileri, kent merkezine son 24 saatte 20 santimetre kar yağdığını, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 1,70 metre olduğunu açıkladı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edeceğini ve eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu belirtti.

Bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi; sürücüler de buzlanma riskine karşı uyarıldı.

Karla mücadele çalışmaları

Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde belediye ekipleri ve ana arterlerde Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

