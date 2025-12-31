DOLAR
Bitlis'te Karla Gelen Güzellik: Tarihi Eserler Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bitlis’te karla kaplanan kale, köprüler, hanlar ve camiler 'Dere Üstü Islah Projesi' ile gün yüzüne çıktı; beyaz örtü fotoğraf severleri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:03
Bitlis'te Karla Gelen Güzellik: Tarihi Eserler Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bitlis'te Kışın Beyaz Büyüsü

Tarihi ve Doğal Mekânlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturuyor

Bitlis’teki tarihi ve doğal mekânlar, kış mevsimiyle birlikte adeta beyaz bir gelinlik giydi. Karla kaplanan kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler ortaya çıkan manzaralarla ziyaretçileri ve fotoğraf severleri büyülüyor.

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla, her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprü ve çevresindeki yapılar, 'Dere Üstü Islah Projesi' çerçevesinde gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu çalışmalar, kentin tarihini sokaklarına taşıyarak zengin bir açık hava müzesi havası yaratıyor.

Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis, yoğun kar yağışıyla birlikte tarihi eserlerin beyaz örtüyle bütünleştiği görüntülere sahne oldu. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, bölgenin tarihi dokusunu kışın ayrı bir ihtişamla gözler önüne seriyor.

Görsel şöleni kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak bu anları objektiflerine taşırken, kentin tarihine ve doğasına dair fotoğraflar sosyal medyada ilgi görüyor. Ziyaretçiler, karla kaplı tarihi eserlerin sunduğu atmosferin keyfini çıkarıyorlar.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

