Aydos Ormanı Kartpostallık Kar Manzarasıyla Beyaza Büründü

İstanbul'da Aydos Ormanı karla kaplandı; dronla havadan kaydedilen kartpostallık manzarayı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:45
Dron ile havadan görüntülendi

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı bölgesini tamamen beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından Orman Caddesinde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara dron ile havadan görüntülendi.

Başkanın mesajı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu eşsiz manzarayı ilçe sakinleriyle paylaşarak, "Kar manzarası Pendik’imize yine çok yakıştı. İlçemizde karın yağmasıyla birlikte beyaz ve huzur dolu bir sabaha uyandık. Topraklarımızın ve su kaynaklarımızın yağışlarla beslendiği, bereketli bir kış sezonu diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

