Bartın Valiliği'nden Evcil Hayvan Kimliklendirme ve Pasaport Uyarısı

Bartın Valiliği, kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçiple kimliklendirilmesi, PETVET kaydı ve pasaport düzenlemesi için 31 Aralık 2025'e kadar başvuru çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:58
Kimliklendirme ve pasaport işlemlerinde son tarih hatırlatması

Bartın Valiliği, kedi, köpek ve gelincik sahiplerini kimliklendirme ve evcil hayvan pasaportu işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Valiliğin açıklamasında kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınarak kimliklendirme ve pasaport işlemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

"Değerli evcil hayvan sahipleri, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu doğrultuda, her yaştaki kedi, köpek ve gelinciğin mikroçip ile kimliklendirilmesi, PETVET sistemine kaydedilmesi ve evcil hayvan pasaportunun düzenlenmesi gerekmektedir. Yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi ve yaşabilecet mağduriyetlerin önlenmesi adına, işlemlerin son güne bırakılmadan tamamlanması önemle rica olunur"

Vatandaşların en geç 31 Aralık 2025 tarihinde kimliklendirme başvurularını tamamlamaları gerektiği de hatırlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

