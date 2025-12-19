DOLAR
Altıntaş'ta 115 Öğrenci Fidan Dikti: 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare'

Altıntaş'ta Altıntaş Orman İşletme Şefliği'nin 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesiyle 115 öğrenci fidan dikti, eğitimle çevre bilinci güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:14
Altıntaş'ta 115 Öğrenci Fidan Dikti: 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare'

Altıntaş'ta 115 Öğrenci Fidan Dikti

Altıntaş Orman İşletme Şefliği tarafından 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliği, bölge öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim bölümü

Programın ilk bölümünde, Çayırbaşı Köyü İlk ve Ortaokulu'ndan 97 öğrenci ile Üçhüyük Köyü'nden 18 öğrenci olmak üzere toplam 115 öğrenciye yönelik 'Ormancılık Faaliyetlerinin Tanıtımı' konulu sunum yapıldı.

Sunumda, ormanların ekosistemdeki önemi, ağaçların faydaları, orman ürünleri ile orman yangınlarıyla mücadele konularında öğrencilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Fidan dikimi ve farkındalık

Eğitimin ardından öğrencilere dağıtılan fidanlar büyük bir heyecanla toprakla buluşturuldu. Etkinlikle, öğrencilere çevre bilinci ve doğayı koruma farkındalığının artırılması hedeflenirken, dikilen fidanların geleceğe nefes olması amaçlandı.

ALTINTAŞ'TA ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

ALTINTAŞ’TA ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

ALTINTAŞ’TA ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

