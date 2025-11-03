Bitlis Uzuntaş'ın Taş Evleri Sonbaharda Fotoğraf Tutkunlarını Cezbediyor

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, asırlık taş evleri ve sonbahar renkleriyle kent içi ve dışından fotoğrafçıları ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:27
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, sonbaharın canlı renkleriyle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Bozulmamış doğası ve tarihi dokusunu koruyan köy, asırlık taş evleri ile yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor; sonbaharda kent sakinleri ve il dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Renklerin ve yaşamın kadrajı

Köyde, sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncu tonlarının hakim olduğu fotoğraf sezonunda ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerini, günlük yaşamı ve taş evleri fotoğraflamaya çalışıyor.

Fotoğraf tutkunu Ramazan Öğüt, köyün uzun yıllara rağmen tarihi dokusunu koruduğunu belirterek, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Öğüt, çekilen fotoğraflarla güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ilgi çeken Uzuntaş köyü, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

