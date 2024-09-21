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Blaundos Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Heykel Uşak Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

Uşak'ın Blaundos Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık heykel, restorasyonun ardından müzede sergilenecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:45
Blaundos Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Heykel Uşak Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

Uşak'taki 2 Bin Yıllık Heykelin Müzeye Kazandırılması

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kenti'nde keşfedilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık kadın heykeli, bakım ve restorasyon işlemlerinin ardından Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Önemli Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, antik kentin Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerce yerleştirildiğini belirtmekte. Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, bu önemli arkeolojik buluntu hakkında bilgi vererek, yapılan kazılarla Demeter Tapınağı bölgesine yoğunlaşıldığını ifade etti.

Heykelin Özellikleri ve Restorasyon Süreci

Yaklaşık 1,5 metre derinlikten gün yüzüne çıkarılan heykel, başı ve kolları eksik olmadan erken Roma dönemine tarihleniyor. 190 santimetre boyundaki heykel, Uşak Arkeoloji Müzesi'nde güvenli bir şekilde saklanıyor. Ceylan, "Heykeli, müze müdürlüğümüz ve bakanlığımız uzmanları tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz. Ortalama 5-6 ay içerisinde restorasyonun tamamlanacağını ve heykelin sergilenmeye başlanacağını söyleyebiliriz." dedi.

Demeter Tapınağı ve Gelecek Keşifler

Ceylan, aynı bölgedeki 2021 yılı buluntularını da hatırlatarak, "Demeter Tapınağı, kentin merkezi ve ruhsal bir alan. Bu nedenle şehrin kalbi diyebiliriz. Bu bölgede her zaman için sürprizlere hazırlıklıyız. Yeni buluntuları da bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

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