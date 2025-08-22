Bodrum Bale Festivali'nde Kanlı Düğün: Tutku ve İntikam Sahnede

Bodrum Bale Festivali'nde Kanlı Düğün Sahnelendi

Bodrum Kalesi'nde tutku, intikam ve kader çatışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Kanlı Düğün oyunu ile devam etti.

Türkiye İş Bankası katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirilen festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesinin etkileyici atmosferinde izleyiciyle buluşan ünlü İspanyol şairi Lorca'nın Kanlı Düğün oyunu; tutku, intikam ve kader çatışmasını sahneye taşıdı.

Librettosu ve koreografisi Carlos Vilan'a ait eser, Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve besteci Tulio Gagliardo Varas'ın müzikleriyle canlandırıldı. Görkem Cengiz rejisiyle sahneye taşınan yapıtın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyonunu Ahmet Şeren üstlendi.

Baş rollerde sahne alan isimler arasında Zeynep Bengier (Dona Justa), Ilgaz Erdağ (Sole), Jeannette Laura Estrada de la Cruz (Sole’nin kuzeni), Jessica Bice Neilson (Sole’nin kuzeni), David Khozashvili (Leonardo), Antoine Gomez Aguirre (Leonardo’nun arkadaşı), Ahmet Cem Şenoğlu (Leonardo’nun arkadaşı), Nazmiye Khozashvili (Trini), Orçun Ünal (Andres), Miyu Hiramatsu (La Luna), Shoichi Eino (La Muerte) ve Damla Oktay (La Tata) yer aldı. Oyuncuların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

1930'ların İspanyol kırsalında geçen eser, Sole ve Leonardo arasındaki yasak aşkın dramatik öyküsünü sahneye taşıdı. Leonardo'nun başka biriyle evlenmek zorunda kalmasıyla başlayan trajedi, yıllar sonra yeniden alevlenen tutkular, toplumsal baskılar ve kaçınılmaz intikam duygusuyla doruğa ulaşıyor. Klasik bale teknikleri ile flamenko esintilerinin ustalıkla harmanlandığı yapıt, sahnede güçlü bir dramatik atmosfer yarattı.

Kanlı Düğün balesi bu akşam 21.45'te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.

