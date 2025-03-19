Bodrum'da İftar Sofrası Kurma Geleneği Sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Konacık Mahallesi Sariye Saffet Çebi Camisi'nde görevli İmam Hatibi Mehmet Emin Erbek, hayırseverlerin desteğiyle her akşam iftar sofrası kuruyor.

İmam Erbek, kendi elleriyle hazırladığı yemeklerle yüzlerce insanı bir araya getirerek, dostluk ve dayanışma örneği sergiliyor. İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami avlusunda hazırlanan sofraya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan misafirler, İmam Erbek'in samimi yaklaşımıyla karşılanıyor. Her bir misafiriyle yakından ilgilenen Erbek, onların ihtiyaçlarını sorarken, dualarını da alıyor.

Yaptığı açıklamada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan İmam Erbek, "Her gün yüzlerce kardeşimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Onların duaları ve tebessümleri, tüm yorgunluğumuzu alıyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan İmam Mehmet Emin Erbek, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladığı yemekleri iftarda vatandaşlara ikram ediyor. İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami avlusunda iftar sofrası kuruluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan İmam Mehmet Emin Erbek, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladığı yemekleri iftarda vatandaşlara ikram ediyor. İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami avlusunda iftar sofrası kuruluyor.