Bodrum'da Sinemada İtiraz Ediyorum Gösterimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde 'Sinemada İtiraz Ediyorum' adlı tek kişilik gösterim gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, DenizBank'ın ana sponsorluğunda ve Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlendi.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Bodrum Ticaret Odası'nın katkısıyla yöresel ikramların da sunulduğu bu anlamlı etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, gösterim sırasında sahnede yer alarak, 'Sinemada İtiraz Ediyorum' filmini izleyicilere sundu. Halka açık olarak düzenlenen gösterim, sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Teşekkürler ve Başarı Mesajları

BSKD Başkanı Cenk Sezgin, etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, Müfit Can Saçıntı tarihi atmosferde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, '12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi oldukça başarılı bir çalışma oldu.' dedi.

Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren ise Bodrum'da bu etkinliğin 12 yıldır düzenleniyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonu düzenleyenleri kutladı.

Etkinliğin yarın İstanköy (Kos) Adası'nda oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla devam edeceği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı. Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren, açıklamada bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı. Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren, açıklamada bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı. Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren, açıklamada bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı. Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren, açıklamada bulundu.